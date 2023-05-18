Джордж Карл рассказал, как относится к главному тренеру «Лейкерс» Дарвину Хэму
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Бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл комплиментарно высказался о наставнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвине Хэме.
«В последние 25 лет мне встречалось не много таких выдающихся людей, как Дарвин Хэм. Мало кто в своей жизни добился большего, используя меньшие ресурсы. Я любил его как игрока, а теперь люблю и как тренера», — написал Хэм у себя в социальных сетях.
Напомним, в настоящий момент «Лос-Анджелес Лейкерс» проводит финальную серию Западной конференции с «Денвер Наггетс». После первого матча счёт в серии 1-0 в пользу «Денвера». Следующий матч команды проведут 19 мая. Начало встречи – в 3:30 мск.
Янг и агент Пол посетили шестой матч «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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