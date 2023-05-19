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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» увеличить отрыв в серии с «Лейкерс»

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» увеличить отрыв в серии с «Лейкерс»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:103.

Самым результативным игроком матча у гостей стал лёгкий форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 22 очка, 10 передач и девять подборов. Также отличную игру провёл защитник Остин Ривз. В его активе 22 очка, три подбора и пять результативных передач. Энтони Дэвис отметился 18 очками и 14 подборами, однако реализовал с игры четыре броска из 15 попыток.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 37 очков и совершил 10 подборов.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
19 мая 2023, пятница. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 37, Йокич - 23, Портер - 16, Браун - 12, Гордон - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Грин - 2, Брайант, Браун, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 22, Ривз - 22, Хатимура - 21, Дэвис - 18, Расселл - 10, Вандербилт - 4, Шрёдер - 4, Уокер - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Томпсон, Харрисон

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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