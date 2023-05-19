Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» увеличить отрыв в серии с «Лейкерс»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:103.

Самым результативным игроком матча у гостей стал лёгкий форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 22 очка, 10 передач и девять подборов. Также отличную игру провёл защитник Остин Ривз. В его активе 22 очка, три подбора и пять результативных передач. Энтони Дэвис отметился 18 очками и 14 подборами, однако реализовал с игры четыре броска из 15 попыток.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 37 очков и совершил 10 подборов.

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