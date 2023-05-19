Джамал Маррей: следующая победа над «Лейкерс» будет ещё слаще

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался о второй подряд в серии победе над «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы «Денвер Наггетс», мы привыкли к этому [что про нас не говорят]. Даже когда мы побеждаем, говорят всё-таки о другой команде, но никак о нас. Тем слаще будет следующая победа», – сказал Маррей на пресс-конференции.

Сегодня, 19 мая, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:103.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 37 очков и совершил 10 подборов.