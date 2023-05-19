Миротич: фаворита в матче с «Реалом» нет

Форвард «Барселоны» Никола Миротич поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в «Финале четырёх» Евролиги.

«Реал» — очень сильная, конкурентоспособная команда, обладающая большим опытом и знающая, как играть в финальных стадиях. Конечно, мы все хотим победить, но это будет нелегко. Фаворитов нет. Главное — хорошо начать игру и быть хладнокровными. Мы должны быть в состоянии справиться со всем, что будет происходить в эти 40 минут. И ключевой момент в том, как нам удастся навязать свой темп», — сказал Миротич в интервью после тренировки.

Игра «Барселоны» и «Реала» пройдёт сегодня, 19 мая, в Каунасе. В другом полуфинале сыграют «Олимпиакос» и «Монако».

Стоит отметить, что в прошлом году команды также встречались в полуфинале, и тогда сильнее был «Реал» — 86:83.