«Олимпиакос» установил рекорд «Финала четырёх», выиграв третью четверть со счётом 27:2

Сегодня, 19 мая, в Каунасе (Литва) завершился первый полуфинальный матч в рамках «Финала четырёх» в Евролиге между греческим «Олимпиакосом» и французским «Монако».

Встреча завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 76:62. Греческий клуб установил рекорд Евролиги, выиграв третью четверть со счётом 27:2. При этом после второй четверти счёт матча был 41:29 в пользу «Монако». Благодаря рывку в третьей десятиминутке «Олимпиакос» не только отыграл отставание, но и вёл с разницей +13 перед решающей четвертью.

Благодаря победе «Олимпиакос» стал первым финалистом Евролиги и сыграет там с победителем другого полуфинала, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

«Монако» сыграет в матче за третье место.