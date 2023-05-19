«Олимпиакос» установил рекорд «Финала четырёх», выиграв третью четверть со счётом 27:2
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Сегодня, 19 мая, в Каунасе (Литва) завершился первый полуфинальный матч в рамках «Финала четырёх» в Евролиге между греческим «Олимпиакосом» и французским «Монако».
Встреча завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 76:62. Греческий клуб установил рекорд Евролиги, выиграв третью четверть со счётом 27:2. При этом после второй четверти счёт матча был 41:29 в пользу «Монако». Благодаря рывку в третьей десятиминутке «Олимпиакос» не только отыграл отставание, но и вёл с разницей +13 перед решающей четвертью.
Благодаря победе «Олимпиакос» стал первым финалистом Евролиги и сыграет там с победителем другого полуфинала, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».
«Монако» сыграет в матче за третье место.
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