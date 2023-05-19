«Олимпиакос» обыграл «Монако» и вышел в финал Евролиги

В Каунасе (Литва) завершился первый полуфинальный матч в рамках «Финала четырёх» в Евролиге между греческим «Олимпиакосом» и «Монако».

Встреча закончилась победой «Олимпиакоса» со счётом 76:62. Таким образом, греческий клуб стал первым финалистом Евролиги сезона-2022/2023. «Монако», в свою очередь, сыграет в матче за третье место.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Олимпиакоса», MVP регулярного сезона Александар Везенков, набравший 19 очков. Его партнёр по команде Костас Папаниколау набрал 15 очков.

В составе «Монако» отличились американский разыгрывающий Майк Джеймс и француз Эли Окобо, которые записали на свой счёт по 17 очков.

Во втором полуфинале между собой сыграют «Реал» и «Барселона».