Перкинс: «Денвер» позорит «Лейкерс» у нас на глазах

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Денвер Наггетс» заметно превосходит «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальном серии Западной конференции.

«Денвер» позорит «Лейкерс» у нас на глазах. Они не просто показывают отличный баскетбол, но и дают сопернику понять, что идут за ним. Майк Мэлоун хотел узнать, сколько времени на площадке получит Д’Анджело Расселл, через которого «Наггетс» набирает много лёгких очков. То есть они выносят «Лейкерс» ещё и в прессе», — сказал Перкинс в передаче First Take.

«Денвер» выиграл у «Лейкерс» в первых двух матчах серии и ведёт в противостоянии — 2-0. Третья игра состоится на площадке «Лейкерс» в ночь на 21 мая.