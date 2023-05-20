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Джимми Батлер и Грант Уильямс устроили «битву взглядов» во время 2-го матча

Джимми Батлер и Грант Уильямс устроили «битву взглядов» во время 2-го матча
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит второй матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 107:103 в пользу гостей.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
20 мая 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 111
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 16, Брогдон - 13, Уильямс - 13, Уайт - 11, Уильямс - 9, Смарт - 7, Хорфорд - 2, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Хозер, Шампани
Майами Хит: Батлер - 27, Мартин - 25, Адебайо - 22, Робинсон - 15, Страс - 11, Винсент - 9, Зеллер - 2, Йович, Лав, Лоури, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер во время матча вступил в словесную перепалку с тяжёлым форвардом «Бостона» Грантом Уильямсом после того, как игрок «Хит» набрал через Уильямса два очка с фолом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Батлер принял участие в 11 встречах, набирая в среднем 31,5 очка, 6,5 подбора и 5,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,2, трёхочковых — 37,5.

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