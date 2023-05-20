Джимми Батлер и Грант Уильямс устроили «битву взглядов» во время 2-го матча

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит второй матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 107:103 в пользу гостей.

Лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер во время матча вступил в словесную перепалку с тяжёлым форвардом «Бостона» Грантом Уильямсом после того, как игрок «Хит» набрал через Уильямса два очка с фолом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Батлер принял участие в 11 встречах, набирая в среднем 31,5 очка, 6,5 подбора и 5,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,2, трёхочковых — 37,5.