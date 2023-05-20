Джейсон Тейтум повторил достижение Брайанта и Дюранта в плей-офф НБА

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит второй матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 42:42.

Звёздный лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум во время матча достиг отметки в 2100 очков в плей-офф. Таким образом, Тейтум стал третьим игроком в истории с подобным количеством очков до 25-летнего возраста.

Ранее это удавалось пятикратному чемпиону Ассоциации Коби Брайанту (2694) и ныне лёгкому форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту (2109).

В нынешнем розыгрыше плей-офф Тейтум принял участие в 14 играх, набирая в среднем 28,3 очка, 10,4 подбора и 4,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,7, трёхочковых — 35,8.