Джейсон Тейтум повторил достижение Брайанта и Дюранта в плей-офф НБА
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит второй матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 42:42.
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
20 мая 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
3-я четверть
67 : 66
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Браун - 11, Уайт - 11, Брогдон - 9, Смарт - 4, Уильямс - 4, Уильямс - 2, Хорфорд - 2, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Хозер, Шампани
Майами Хит: Батлер - 16, Мартин - 16, Адебайо - 12, Страс - 8, Робинсон - 7, Винсент - 5, Зеллер - 2, Йович, Лав, Лоури, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Звёздный лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум во время матча достиг отметки в 2100 очков в плей-офф. Таким образом, Тейтум стал третьим игроком в истории с подобным количеством очков до 25-летнего возраста.
Ранее это удавалось пятикратному чемпиону Ассоциации Коби Брайанту (2694) и ныне лёгкому форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту (2109).
В нынешнем розыгрыше плей-офф Тейтум принял участие в 14 играх, набирая в среднем 28,3 очка, 10,4 подбора и 4,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,7, трёхочковых — 35,8.
Джейсон Тейтум идёт на исправление?
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