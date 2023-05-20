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Донован Митчелл про Джимми Батлера: не дразните голодного медведя

Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл в своих социальных сетях прокомментировал победный рывок «Майами Хит» в концовке матча с «Бостон Селтикс», произошедший сразу после стычки лидера команды из Флориды Джимми Батлера и форварда Гранта Уильямса.

«Не дразните голодного медведя», — написал в своих социальных сетях Митчелл.

В середине четвёртой четверти при счёте 96:87 произошёл инцидент между Батлером и Уильямсом. Сразу после этого момента «Майами» сделали рывок со счётом 24-9 и выиграли матч.

Джимми закончил матч с 27 очками, восемью подборами, шестью результативными передачами и тремя перехватами.

Встреча проходила в рамках серии финала Восточной конференции и закончилась победой «Майами» со счётом 111:105. Счёт противостояния — 2:0 в пользу «Хит».