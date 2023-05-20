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Дрэймонд Грин — про инцидент Батлера с Уильямсом: надо знать когда и с кем разговаривать

Дрэймонд Грин — про инцидент Батлера с Уильямсом: надо знать когда и с кем разговаривать
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Четырёхкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал стычку лидера «Майами Хит» Джимми Батлера с форвардом «Бостона Селтикс» Грантом Уильямсом.

«Надо знать когда и с кем разговаривать. Джимми уничтожает Гранта. И теперь Уильямс на скамейке, это смешно», — написал Грин в своих социальных сетях.

В середине четвёртой четверти при счёте 96:87 произошёл инцидент между Батлером и Уильямсом. Сразу после этого момента «Майами» сделали рывок со счётом 24-9 и выиграли матч.

Джимми закончил матч с 27 очками, восемью подборами, шестью результативными передачами и тремя перехватами.

Встреча проходила в рамках серии финала Восточной конференции и закончилась победой «Майами» со счётом 111:105. Счёт противостояния — 2:0 в пользу «Хит».

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