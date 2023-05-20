Грант Уильямс — о Джимми Батлере: я чертовски его уважаю, он отличный человек

Форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс прокомментировал стычку с лидером «Майами Хит» Джимми Батлером во втором матче серии в рамках финала Восточной конференции (счёт 111:105 в пользу «Майами»).
«Если я правильно помню — он мне что-то сказал, а я ему просто ответил. Я боец и буду биться. Не буду бегать от подобных инцидентов. Мои родители меня учили, что, если ты получил удар по лицу — нельзя возвращаться домой, пока не ответишь. Я готов вернуться в третьем матче с совершенно другой ментальностью и знаю, что моя команда тоже готова.
Он исполнил несколько тяжёлых бросков, но ему придётся забросить все тяжёлые броски до конца серии. Я не буду избегать его, потому что я чертовски его уважаю, он отличный человек, настоящий мужчина», — приводит слова Уильямса после матча Dime в своих социальных сетях.
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