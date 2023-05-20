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Бриттни Грайнер провела первый матч в женской НБА после освобождения из российской тюрьмы

Бриттни Грайнер провела первый матч в женской НБА после освобождения из российской тюрьмы
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выступающая за «Финикс Меркури», провела свой первый официальный матч после возвращения из России, где она находилась 10 месяцев в тюрьме.

В стартовой игре нового сезона женской НБА «Меркури» проиграл на выезде «Лос-Анджелес Спаркс» (71:90). В этой встрече на счету Грайнер 10 очков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео прибытия Бриттни Грайнер на этот матч:

Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Она признала вину.

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