Болельщики стоя аплодировали Бриттни Грайнер в её первом матче после возвращения в США

Болельщики стоя аплодировали знаменитой американской баскетболистке Бриттни Грайнер в её первом матчеA после возвращения в США.
В предсезонном матче WNBA между «Финикс Меркури» и «Лос-Анджелес Спаркс» Грайнер, выступающая за первую команду, набрала 10 очков и сделала три подбора, однако её клуб уступил со счётом 71:90.
«Я не думала, что совсем скоро буду находиться здесь. Я не думала, что буду играть в баскетбол так быстро… это было очень сложно осознать. Услышав национальный гимн, я определённо почувствовала себя по-другому», — приводит слова Грайнер Sport Bible.
Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Она признала вину.
- 15 мая 2023
-
13:07
-
11:37
-
11:23
-
10:29
-
10:24
-
10:20
-
09:46
-
09:40
-
09:31
-
09:00
-
08:33
-
08:09
-
07:24
-
06:41
-
01:33
-
01:14
- 14 мая 2023
-
23:59
-
23:17
-
22:24
-
21:30
-
21:12
-
19:15
-
18:29
-
15:53
-
15:33
-
15:06
-
14:40
-
14:22
-
13:41
-
13:31
-
12:55
-
12:45
-
11:59
-
11:25
-
10:59