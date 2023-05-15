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Болельщики стоя аплодировали Бриттни Грайнер в её первом матче после возвращения в США

Болельщики стоя аплодировали Бриттни Грайнер в её первом матче после возвращения в США
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Болельщики стоя аплодировали знаменитой американской баскетболистке Бриттни Грайнер в её первом матчеA после возвращения в США.

В предсезонном матче WNBA между «Финикс Меркури» и «Лос-Анджелес Спаркс» Грайнер, выступающая за первую команду, набрала 10 очков и сделала три подбора, однако её клуб уступил со счётом 71:90.

«Я не думала, что совсем скоро буду находиться здесь. Я не думала, что буду играть в баскетбол так быстро… это было очень сложно осознать. Услышав национальный гимн, я определённо почувствовала себя по-другому», — приводит слова Грайнер Sport Bible.

Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Она признала вину.

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