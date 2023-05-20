Чарльз Баркли — Зайону Уильямсону: сколько игроков ты видел, проевших свой путь в НБА?

Известный аналитик и член Зала славы Чарльз Баркли обратился к тяжёлому форварду «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайону Уильямсону, который периодически испытывает проблемы с лишним весом.

«Я бы хотел сесть рядом с Зайоном Уильямсоном и сказать: «Парень, ты такой большой талант, но ты должен сбросить немного веса и набрать форму, поскольку иначе ты не сможешь играть в баскетбол».

Сколько игроков ты видел, которые проели свой путь в НБА? Их много!» — сказал Баркли в эфире SiriusXM NBA Radio.

В текущем сезоне НБА Уильямсон сыграл лишь в 29 матчах за «Пеликанс», в которых набирал 26 очков, делал 7 подборов и 4,6 передачи в среднем за игру.

Напомним, «Нью-Орлеан» проиграл «Оклахома-Сити Тандер» в полуфинале плей-ин текущего сезона и не вышел в плей-офф.