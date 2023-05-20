Бэм Адебайо повторил клубное достижение Леброна Джеймса и Шакила О'Нила в плей-офф НБА

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч в рамках финала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 111:105.

На счету центрового «Хит» Бэма Адебайо в этой встрече 22 очка, 17 подборов и 9 передач.

Таким образом, Адебайо повторил клубное достижение бывших звёзд «Майами» Леброна Джеймса и Шакила О'Нила, набрав в одной игре плей-офф не менее 20 очков, сделав не менее 15 подборов и пяти передач. Отметим, что Джеймсу удавалось показать данную статистику четыре раза за время пребывания во Флориде.

«Майами» повёл 2-0 в серии с «Бостоном», и теперь серия переезжает на паркет «Хит». Третий матч пройдёт в ночь на 22 мая.