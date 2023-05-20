«Бостон» — фаворит серии с «Майами» по версии аналитиков ESPN, несмотря на стартовые 0-2
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Аналитики ESPN продолжают верить в выход «Бостон Селтикс» в финал НБА текущего сезона, несмотря на два домашних поражения на старте полуфинальной серии с «Майами Хит».
Команде Джо Маззуллы аналитики телеканала отводят почти в два раза больше шансов, чем коллективу из Флориды.
Фото: ESPN
Напомним, во втором матче серии, который прошёл этой ночью, «Селтикс» уступили команде Эрика Споэльстры со счётом 105:111.
Теперь серия переезжает в Майами. Третий матч пройдёт в ночь на 22 мая.
В финале нынешнего сезона победитель данного противостояния сыграет с сильнейшим в паре «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», в серии между которыми на данный момент счёт 2-0 в пользу коллектива из Колорадо. Третий матч в этой паре пройдёт в ночь на 21 мая.
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