«Бруклин» не заинтересован в обмене Микала Бриджеса в «Портленд»
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Журналист The Athletic Алекс Шиффер в своих социальных сетях сообщил, что слухи об обмене форварда «Бруклин Нетс» Микала Бриджеса в «Портленд Трэйл Блэйзерс» являются лишь слухами.
«Портленд» не оставляет попыток собрать команду, претендующую на чемпионство, вокруг их многолетнего лидера, разыгрывающего Дэмьена Лилларда. По итогам драфт-лотереи «Трэйл Блэйзерс» получили третий пик на грядущем драфте. Идут разговоры о том, что команда из штата Орегон хочет задействовать этот пик в обмене на игрока, который улучшит качество состава.
Микал Бриджес оказался в «Нетс» в середине нынешнего сезона, вследствие обмена двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта в «Финикс Санз». За 27 сыгранных матчей в новой команде Бриджес в среднем набирал 26 очков.
Лиллард второстепенно намекает?
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