Тренер — о Грайнер: мы вернули чернокожую лесбиянку из российской тюрьмы, Америка ценит её

Главный тренер «Финикс Меркури» Ванесса Найгаард выступила с речью перед первым матчем в WNBA скандально известной баскетболистки Бриттни Грайнер после возвращения из российской тюрьмы.

«До того момента, как мы узнали новость о её освобождении, мы не верили, что это и правда произойдёт. Пока она была в России, мы работали почти что без удовольствия, каждый день был тяжек для нас. Сегодня — день радости.

Мы вернули чернокожую лесбиянку из российской тюрьмы, Америка ценит её. Это событие заставляет меня гордиться тем, что я американка. Когда я вижу Грайнер — я вижу надежду, я вижу будущее, хорошее будущее для нашей страны.

Она герой для многих людей, особенно для тех, кто особенно угнетён обществом. Она горда и уверенна и никогда не скрывала того, кем она является», — приводит слова Найгаард AP News.