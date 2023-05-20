Тренер — о Грайнер: мы вернули чернокожую лесбиянку из российской тюрьмы, Америка ценит её

Главный тренер «Финикс Меркури» Ванесса Найгаард выступила с речью перед первым матчем в WNBA скандально известной баскетболистки Бриттни Грайнер после возвращения из российской тюрьмы.
«До того момента, как мы узнали новость о её освобождении, мы не верили, что это и правда произойдёт. Пока она была в России, мы работали почти что без удовольствия, каждый день был тяжек для нас. Сегодня — день радости.
Мы вернули чернокожую лесбиянку из российской тюрьмы, Америка ценит её. Это событие заставляет меня гордиться тем, что я американка. Когда я вижу Грайнер — я вижу надежду, я вижу будущее, хорошее будущее для нашей страны.
Она герой для многих людей, особенно для тех, кто особенно угнетён обществом. Она горда и уверенна и никогда не скрывала того, кем она является», — приводит слова Найгаард AP News.
- 20 мая 2023
-
20:17
-
19:59
-
19:40
-
19:23
-
19:00
-
18:36
-
18:07
-
17:01
-
17:01
-
16:30
-
16:02
-
15:41
-
15:20
-
14:16
-
13:59
-
13:05
-
12:46
-
12:24
-
12:08
-
11:35
-
10:56
-
10:41
-
10:14
-
09:55
-
09:43
-
09:25
-
09:00
-
07:53
-
07:48
-
07:23
-
06:53
-
06:48
-
05:56
-
05:49
-
04:59