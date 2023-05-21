Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

21 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» – 108:119, счёт в серии 0-3.

Самым результативным игроком матча у гостей стал разыгрывающий, один из лидеров «Денвера» Джамал Маррей. На его счету 37 очков, шесть передач и семь подборов. Также дабл-даблом отметился лёгкий форвард Майкл Портер. В его активе 14 очков, 10 подборов и шесть передач.

Самым результативным игроком хозяев стал центровой Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 18 подборов. В его активе также одна передача. На счету форварда Леброна Джеймса 23 очка и 12 передач.

Уже в следующем матче «Денвер» может закончить серию и выйти в финал НБА. Это произойдёт в первый раз в истории организации.