Мэлоун высоко оценил игру Джамала Маррея в третьем матче серии с «Лейкерс»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун после третьей игры серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» ответил на вопрос об игре одного из лидеров команды Джамала Маррея.

Третья игра серии завершилась победой «Наггетс» со счётом 119:108. «Денвер» выиграл все три матча противостояния. Четвёртая игра состоится на площадке «Лейкерс» в ночь на 23 мая.

Джамал Маррей в третьем матче набрал 37 очков, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.

«То, что Джамал делает в этом плей-офф, просто напоминание о парне, который продолжает искать способы становиться лучше и по-настоящему показать себя на самой большой сцене мира», — сказал Мэлоун на пресс-конференции после матча.