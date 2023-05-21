Мэлоун высоко оценил игру Джамала Маррея в третьем матче серии с «Лейкерс»
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун после третьей игры серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» ответил на вопрос об игре одного из лидеров команды Джамала Маррея.
Третья игра серии завершилась победой «Наггетс» со счётом 119:108. «Денвер» выиграл все три матча противостояния. Четвёртая игра состоится на площадке «Лейкерс» в ночь на 23 мая.
Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
Джамал Маррей в третьем матче набрал 37 очков, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.
«То, что Джамал делает в этом плей-офф, просто напоминание о парне, который продолжает искать способы становиться лучше и по-настоящему показать себя на самой большой сцене мира», — сказал Мэлоун на пресс-конференции после матча.
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