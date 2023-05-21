Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэлоун высоко оценил игру Джамала Маррея в третьем матче серии с «Лейкерс»

Мэлоун высоко оценил игру Джамала Маррея в третьем матче серии с «Лейкерс»
Комментарии

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун после третьей игры серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» ответил на вопрос об игре одного из лидеров команды Джамала Маррея.

Третья игра серии завершилась победой «Наггетс» со счётом 119:108. «Денвер» выиграл все три матча противостояния. Четвёртая игра состоится на площадке «Лейкерс» в ночь на 23 мая.

Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
Маррей стал Далеком и уничтожил «Лейкерс». «Денвер» как никогда близок к финалу НБА
Видео
Маррей стал Далеком и уничтожил «Лейкерс». «Денвер» как никогда близок к финалу НБА

Джамал Маррей в третьем матче набрал 37 очков, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.

«То, что Джамал делает в этом плей-офф, просто напоминание о парне, который продолжает искать способы становиться лучше и по-настоящему показать себя на самой большой сцене мира», — сказал Мэлоун на пресс-конференции после матча.

Действующий MVP — в «Нью-Йорке». Как такое возможно?
Джоэл Эмбиид в «Нью-Йорке». Реально ли это?
Джоэл Эмбиид в «Нью-Йорке». Реально ли это?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023