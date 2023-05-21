Майкл Портер: «Наггетс» весь сезон отлично играют в последних четвертях

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший оценил выступление команды в четвёртой четверти третьего матча финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:108, 3-0).
«Мы отлично играем в заключительных четвертях на протяжении всего сезона, очень жёстко на обеих сторонах площадки. У нас в составе достаточно игроков, способных бросить по кольцу, даже если кто-то имеет неудачную серию», — заявил Портер в послематчевом интервью.
В заключительной 12-минутке баскетболисты «Денвера» обыграли «озёрников» со счётом 35:26. Сам Портер за встречу набрал 14 очков (4 из 11 с игры, 4 из 10 — из-за дуги), сделал 10 подборов и шесть результативных передач.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 24-летний форвард принял участие в 14 играх, набирая в среднем 14,6 очка, делая 7,9 подбора и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,9, трёхочковых — 41,9.
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