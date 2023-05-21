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Никола Йокич повторил достижение Оскара Робертсона в плей-офф НБА 61-летней давности

Никола Йокич повторил достижение Оскара Робертсона в плей-офф НБА 61-летней давности
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Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич в третьем матче финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:108, 3-0) набрал 24 очка, сделал восемь результативных передач и шесть подборов.

Таким образом, сербский баскетболист в нынешнем сезоне (включая плей-офф и регулярный чемпионат) набрал суммарно как минимум 2000 очков, сделал 1000 подборов и 800 передач.

Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
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Йокич стал вторым игроком в истории, кому удалось достичь подобных цифр за конкретный сезон. Ранее это удавалось члену Зала славы, чемпиону НБА 1971 года Оскару Робертсону в сезоне-1961/1962.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний центровой «Денвера» принял участие в 14 играх, набирая в среднем 29,9 очка, делая 13,2 подбора и 10,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,4, трёхочковых — 47,1.

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