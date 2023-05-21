Никола Йокич повторил достижение Оскара Робертсона в плей-офф НБА 61-летней давности

Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич в третьем матче финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:108, 3-0) набрал 24 очка, сделал восемь результативных передач и шесть подборов.
Таким образом, сербский баскетболист в нынешнем сезоне (включая плей-офф и регулярный чемпионат) набрал суммарно как минимум 2000 очков, сделал 1000 подборов и 800 передач.
Йокич стал вторым игроком в истории, кому удалось достичь подобных цифр за конкретный сезон. Ранее это удавалось члену Зала славы, чемпиону НБА 1971 года Оскару Робертсону в сезоне-1961/1962.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний центровой «Денвера» принял участие в 14 играх, набирая в среднем 29,9 очка, делая 13,2 подбора и 10,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,4, трёхочковых — 47,1.
- 21 мая 2023
-
15:55
-
15:53
-
14:54
-
14:35
-
13:52
-
13:50
-
13:35
-
13:11
-
12:50
-
12:20
-
12:09
-
11:35
-
10:42
-
10:35
-
10:14
-
10:09
-
09:47
-
09:29
-
08:55
-
07:25
-
06:41
-
06:02
-
05:31
-
00:09
- 20 мая 2023
-
23:56
-
23:42
-
23:37
-
23:13
-
22:41
-
22:31
-
21:02
-
20:46
-
20:17
-
19:59
-
19:40