Богдан Богданович предстал в форме сборной Сербии к ЧМ — 2023 по баскетболу
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Защитник «Атланты Хоукс» и сборной Сербии Богдан Богданович провёл фотосессию в обновлённой форме национальной команды, в которой она будет выступать на чемпионате мира по баскетболу — 2023.
Чемпионат мира – 2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. На групповом этапе сербская сборная встретится с Пуэрто-Рико, Судана и Южного Судана.
Всего будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Богданович принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 14,1 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 2,9 передачи. В «Атланту» Богдан перешёл в 2020 году.
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