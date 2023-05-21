Никола Йокич принял поцелуй от одного из своих братьев после 3-го матча с «Лейкерс»

Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял поцелуй от одного из своих братьев после победы в третьем матче финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:108).

Йокич принял поцелуй от одного из своих братьев:

Напомним, сегодня, 21 мая, «Денвер Наггетс» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:108, счёт в серии – 3-0. Йокич набрал 24 очка, сделал шесть подборов и отдал восемь передач, став третьим по результативности игроком встречи.

Следующий матч серии между «Лейкерс» и «Наггетс» пройдёт во вторник, 23 мая, и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финал НБА пройдёт команда, одержавшая четыре победы.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний центровой «Денвера» принял участие в 14 играх, набирая в среднем 29,9 очка, делая 13,2 подбора и 10,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,4, трёхочковых — 47,1.