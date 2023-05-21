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В «Локомотиве-Кубань» опровергли информацию о предложении Ти Джею Шортсу

В «Локомотиве-Кубань» опровергли информацию о предложении Ти Джею Шортсу
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ПБК «Локомотив-Кубань» опроверг информацию о сделанном предложении американскому разыгрывающему Ти Джею Шортсу.

Ранее немецкий журналист Руперт Фаби сообщил о том, что российский клуб сделал «невероятное предложение» звёздному баскетболисту «Бонна».

Напомним, в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» дошёл до финала, в котором уступил в серии казанскому УНИКСу (1-4). В полуфинале команда в семиматчевом противостоянии обыграла ЦСКА, впервые за историю турнира не пустив армейцев в финал.

Ранее стало известно, что форвард Андрей Мартюк и его американский одноклубник Джейлен Бэрфорд в следующем сезоне продолжат защищать цвета «Локомотива-Кубань».

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