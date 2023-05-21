Уиндхорст считает, что «Лейкерс» сохранят Остина Ривза

Инсайдер Брайан Уиндхорст считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» сохранит Остина Ривза в ближайшее межсезонье.

«Они ни за что не позволят ему уйти. Ривз, давайте будем честными, он их третий по силе игрок», — приводит слова Уиндхорста ESPN.

Напомним, сегодня, 21 мая, «Денвер Наггетс» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:108, счёт в серии – 3-0. Йокич набрал 24 очка, сделал шесть подборов и отдал восемь передач, став третьим по результативности игроком встречи.

Следующий матч серии между «Лейкерс» и «Наггетс» пройдёт во вторник, 23 мая, и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финал НБА пройдёт команда, одержавшая четыре победы.