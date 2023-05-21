Уиндхорст считает, что «Лейкерс» сохранят Остина Ривза
Поделиться
Инсайдер Брайан Уиндхорст считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» сохранит Остина Ривза в ближайшее межсезонье.
«Они ни за что не позволят ему уйти. Ривз, давайте будем честными, он их третий по силе игрок», — приводит слова Уиндхорста ESPN.
Напомним, сегодня, 21 мая, «Денвер Наггетс» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:108, счёт в серии – 3-0. Йокич набрал 24 очка, сделал шесть подборов и отдал восемь передач, став третьим по результативности игроком встречи.
Следующий матч серии между «Лейкерс» и «Наггетс» пройдёт во вторник, 23 мая, и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финал НБА пройдёт команда, одержавшая четыре победы.
Комментарии
- 21 мая 2023
-
21:55
-
21:19
-
21:04
-
20:49
-
20:38
-
19:51
-
19:21
-
19:12
-
18:55
-
18:44
-
18:36
-
18:01
-
17:31
-
16:51
-
15:55
-
15:53
-
14:54
-
14:35
-
13:52
-
13:50
-
13:35
-
13:11
-
12:50
-
12:20
-
12:09
-
11:35
-
10:42
-
10:35
-
10:14
-
10:09
-
09:47
-
09:29
-
08:55
-
07:25
-
06:41
Партнерский контент