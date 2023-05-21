Серхио Родригес выиграл Евролигу в третий раз. Два — с «Реалом», один — с ЦСКА

Испанский баскетболист Серхио Родригес в третий раз в карьере стал победителем Евролиги. Две победы испанец одержал с «Реалом», одну – с московским ЦСКА.

Напомним, сегодня в Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» завершился финальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Игра завершилась победой команды из Испании со счётом 79:78.

Самым результативным игроком встречи стал Александар Везенков, который записал на свой счёт 28 очков. У «Реала» наилучшую результативность продемонстрировал Серхио Родригес — 15 очков.

Напомним, в полуфинале «Олимпиакос» оказался сильнее «Монако» со счётом 76:62. «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» — 78:66.