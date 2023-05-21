Уолтер Тавареш — MVP «Финала четырёх»

Центровой мадридского «Реала» Уолтер Тавареш признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги.

Напомним, сегодня в Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» завершился финальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Игра завершилась победой команды из Испании со счётом 79:78.

Тавареш в финальной игре заработал 13 очков, 10 подборов и две передачи. В полуфинале с «Барселоной» (66:78) центровой набрал 20 очков, 15 подборов и одну передачу.