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Уолтер Тавареш — MVP «Финала четырёх»

Уолтер Тавареш — MVP «Финала четырёх»
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Центровой мадридского «Реала» Уолтер Тавареш признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги.

Напомним, сегодня в Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» завершился финальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Игра завершилась победой команды из Испании со счётом 79:78.

Тавареш в финальной игре заработал 13 очков, 10 подборов и две передачи. В полуфинале с «Барселоной» (66:78) центровой набрал 20 очков, 15 подборов и одну передачу.

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