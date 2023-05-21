Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболисты из России выступили в Литве, несмотря на жёсткую позицию руководства страны

Баскетболисты из России выступили в Литве, несмотря на жёсткую позицию руководства страны
Комментарии

Российские баскетболисты приняли участие в молодёжной Евролиге в Литве, несмотря на запрет руководства балтийской страны.

Соревнования между восемью командами стартовали в минувший четверг в Каунасе. Открытием турнира стал матч греческого «Панатинаикоса» и испанской «Барселоны», завершившийся со счётом 67:66 (18:11, 19:15, 17: 19, 13:21) в пользу каталонцев. 13 очков на свой счёт записал россиянин Макар Воронин.

Также на турнире принял участие ещё один россиянин Егор Дёмин, выступающий за «Реал Мадрид». Причём его команда стала чемпионом.

Напомним, Литва официально запретила выступление российских спортсменов на своей территории, однако отечественные баскетболисты были приглашены Евролигой, а не организаторами соревнований.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023