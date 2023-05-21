Баскетболисты из России выступили в Литве, несмотря на жёсткую позицию руководства страны

Российские баскетболисты приняли участие в молодёжной Евролиге в Литве, несмотря на запрет руководства балтийской страны.

Соревнования между восемью командами стартовали в минувший четверг в Каунасе. Открытием турнира стал матч греческого «Панатинаикоса» и испанской «Барселоны», завершившийся со счётом 67:66 (18:11, 19:15, 17: 19, 13:21) в пользу каталонцев. 13 очков на свой счёт записал россиянин Макар Воронин.

Также на турнире принял участие ещё один россиянин Егор Дёмин, выступающий за «Реал Мадрид». Причём его команда стала чемпионом.

Напомним, Литва официально запретила выступление российских спортсменов на своей территории, однако отечественные баскетболисты были приглашены Евролигой, а не организаторами соревнований.