Видеообзор матча за третье место Евролиги между «Монако» и «Барселоной»
Поделиться
Завершился матч за третье место Евролиги, в котором «Монако» оказался сильнее «Барселоны» со счётом 78:66.
Самым результативным игроком встречи стал Никола Миротич, который записал в свой актив 15 очков. В составе монегасков наилучшую результативность продемонстрировал Маттье Стразель — 14 очков.
Напомним, «Монако» уступил в полуфинале греческому «Олимпиакосу» (62:76). В другом полуфинале «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» — 78:66.
В финале турнира «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Игра завершилась победой команды из Испании со счётом 79:78.
Комментарии
- 21 мая 2023
-
23:40
-
23:19
-
22:52
-
22:48
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:14
-
21:55
-
21:19
-
21:04
-
20:49
-
20:38
-
19:51
-
19:21
-
19:12
-
18:55
-
18:44
-
18:36
-
18:01
-
17:31
-
16:51
-
15:55
-
15:53
-
14:54
-
14:35
-
13:52
-
13:50
-
13:35
-
13:11
-
12:50
-
12:20
-
12:09
-
11:35
-
10:42
Партнерский контент