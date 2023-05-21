Видеообзор матча за третье место Евролиги между «Монако» и «Барселоной»

Завершился матч за третье место Евролиги, в котором «Монако» оказался сильнее «Барселоны» со счётом 78:66.

Самым результативным игроком встречи стал Никола Миротич, который записал в свой актив 15 очков. В составе монегасков наилучшую результативность продемонстрировал Маттье Стразель — 14 очков.

Напомним, «Монако» уступил в полуфинале греческому «Олимпиакосу» (62:76). В другом полуфинале «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» — 78:66.

В финале турнира «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Игра завершилась победой команды из Испании со счётом 79:78.