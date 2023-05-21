Россиянин Джоэл Боломбой стал серебряным призёром Евролиги

Центровой «Олимпиакоса» Джоэл Боломбой, имеющий российское гражданство, стал серебряным призёром Евролиги.

Боломбой покинул стан московского ЦСКА в феврале прошлого года из-за ситуации вокруг Украины, разорвав контракт в одностороннем порядке. После этого ЦСКА подал на него заявление в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, сегодня в Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» завершился финальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Игра завершилась победой команды из Испании со счётом 79:78.

Самым результативным игроком встречи стал Александар Везенков, который записал на свой счёт 28 очков. У «Реала» наилучшую результативность продемонстрировал Серхио Родригес — 15 очков.