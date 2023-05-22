Батлер подколол Хорфорда во время третьего матча серии «Майами» — «Бостон»
Поделиться
В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 95:70 в пользу хозяев паркета.
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
22 мая 2023, понедельник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
4-я четверть
125 : 97
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Винсент - 29, Робинсон - 22, Мартин - 18, Батлер - 16, Адебайо - 13, Страс - 10, Лав - 5, Зеллер - 4, Лоури - 4, Йович - 2, Юртсевен - 2, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу
Бостон Селтикс: Тейтум - 14, Браун - 12, Уильямс - 12, Корнет - 9, Притчард - 9, Уайт - 9, Смарт - 8, Уильямс - 8, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Мускала - 3, Брогдон, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Шампани
Звёздный лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер во время встречи повторил жест центрового «Бостона» Эла Хорфорда с первого матча серии, намекающий сопернику незамедлительно взять тайм-аут.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Батлер принял участие в 12 встречах, набирая в среднем 31,1 очка, 6,6 подбора и 5,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,8, трёхочковых — 36,6.
Момент с Батлером и Грантом Уильямсом:
Комментарии
- 22 мая 2023
-
05:27
-
05:21
-
05:14
-
04:27
-
04:11
-
03:16
-
03:07
-
02:04
-
01:17
-
00:39
- 21 мая 2023
-
23:40
-
23:19
-
22:52
-
22:48
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:14
-
21:55
-
21:19
-
21:04
-
20:49
-
20:38
-
19:51
-
19:21
-
19:12
-
18:55
-
18:44
-
18:36
-
18:01
-
17:31
-
16:51
-
15:55
-
15:53
-
14:54
Партнерский контент