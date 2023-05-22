Батлер подколол Хорфорда во время третьего матча серии «Майами» — «Бостон»

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 95:70 в пользу хозяев паркета.

Звёздный лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер во время встречи повторил жест центрового «Бостона» Эла Хорфорда с первого матча серии, намекающий сопернику незамедлительно взять тайм-аут.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Батлер принял участие в 12 встречах, набирая в среднем 31,1 очка, 6,6 подбора и 5,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,8, трёхочковых — 36,6.