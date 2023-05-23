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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» закончить серию с «Лейкерс» и выйти в финал НБА

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» закончить серию с «Лейкерс» и выйти в финал НБА
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:111. Таким образом, счёт в серии стал 4-0. «Денвер» вышел в финал НБА.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал лёгкий форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять передач. Также отличную игру провёл защитник Остин Ривз. В его активе 17 очков, два подбора и три результативные передачи. Энтони Дэвис отметился 21 очком и 14 подборами.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 13 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 25 очков и отдал пять передач.

В финале «Денвер» сыграет с кем-то из пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», где флоридский коллектив лидирует со счётом 3-0.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
23 мая 2023, вторник. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 21, Ривз - 17, Шрёдер - 13, Хатимура - 10, Расселл - 4, Томпсон - 4, Уокер - 2, Бамба, Бисли, Браун, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Харрисон
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 25, Гордон - 22, Портер - 15, Колдуэлл-Поуп - 13, Браун - 6, Грин - 2, Брайант, Браун, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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