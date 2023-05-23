Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» закончить серию с «Лейкерс» и выйти в финал НБА

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:111. Таким образом, счёт в серии стал 4-0. «Денвер» вышел в финал НБА.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал лёгкий форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять передач. Также отличную игру провёл защитник Остин Ривз. В его активе 17 очков, два подбора и три результативные передачи. Энтони Дэвис отметился 21 очком и 14 подборами.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 13 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 25 очков и отдал пять передач.

В финале «Денвер» сыграет с кем-то из пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», где флоридский коллектив лидирует со счётом 3-0.

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