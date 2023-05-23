«Майами» улучшил ряд статистических показателей по сравнению с регулярным чемпионатом
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Баскетболисты «Майами Хит» в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации улучшили ряд статистических метрик в нападении, если сравнивать с минувшим регулярным чемпионатом.
Как сообщает портал NBA University, в текущем плей-офф «Майами» занимает второе место по рейтингу нападения (117,5), тем временем в регулярке — 25-е (112,3).
Также «Хит» значительно улучшили процент реализации трёхочковых бросков — 34,4% (27-е место) против 38,8% (первое место). Более того, флоридский коллектив стал эффективен со средней дистанции — 40,8% (20-е место) против 44,3% (шестое место) соответственно.
Завтра, 24 мая, «Майами» проведёт четвертый матч финала плей-офф в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (3-0 в серии). Начало — в 3:30 мск.
Главный тренер «Селтикс» — о наболевшем:
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