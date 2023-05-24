Шэннон Шарп: я бы не стал бросать Остина Ривза ради Кайри Ирвинга

Известный ведущий шоу Undisputed на телеканале FOX Шэннон Шарп заявил, что на месте «Лос-Анджелес Лейкерс» не стал бы отпускать защитника Остина Ривза ради потенциального перехода звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга в стан «озёрников». Ирвинг в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов.
«Кайри Ирвинг — поразительный и феноменальный талант. Но я бы не стал бросать Остина Ривза… Я бы просто этого не сделал», — заявил Шарп в эфире программы шоу.
Напомним, ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что у «Лейкерс» есть возможность подписать Кайри Ирвинга.
Однако инсайдер также отметил, что для этого самому игроку нужно отказаться от максимального контракта, а лос-анджелесской команде — расстаться с несколькими игроками.
- 24 мая 2023
-
01:28
-
01:09
-
00:38
-
00:15
- 23 мая 2023
-
23:37
-
22:21
-
21:30
-
20:39
-
20:00
-
19:30
-
19:01
-
18:26
-
17:34
-
16:55
-
16:06
-
15:59
-
15:52
-
15:13
-
14:50
-
14:31
-
13:41
-
13:34
-
12:56
-
12:24
-
11:54
-
11:22
-
11:02
-
10:36
-
10:23
-
09:52
-
09:28
-
09:15
-
09:00
-
08:34
-
07:36