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Шэннон Шарп: я бы не стал бросать Остина Ривза ради Кайри Ирвинга

Шэннон Шарп: я бы не стал бросать Остина Ривза ради Кайри Ирвинга
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Известный ведущий шоу Undisputed на телеканале FOX Шэннон Шарп заявил, что на месте «Лос-Анджелес Лейкерс» не стал бы отпускать защитника Остина Ривза ради потенциального перехода звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга в стан «озёрников». Ирвинг в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов.

«Кайри Ирвинг — поразительный и феноменальный талант. Но я бы не стал бросать Остина Ривза… Я бы просто этого не сделал», — заявил Шарп в эфире программы шоу.

Напомним, ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что у «Лейкерс» есть возможность подписать Кайри Ирвинга.

Однако инсайдер также отметил, что для этого самому игроку нужно отказаться от максимального контракта, а лос-анджелесской команде — расстаться с несколькими игроками.

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