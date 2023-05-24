Шэннон Шарп: я бы не стал бросать Остина Ривза ради Кайри Ирвинга

Известный ведущий шоу Undisputed на телеканале FOX Шэннон Шарп заявил, что на месте «Лос-Анджелес Лейкерс» не стал бы отпускать защитника Остина Ривза ради потенциального перехода звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга в стан «озёрников». Ирвинг в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов.

«Кайри Ирвинг — поразительный и феноменальный талант. Но я бы не стал бросать Остина Ривза… Я бы просто этого не сделал», — заявил Шарп в эфире программы шоу.

Напомним, ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что у «Лейкерс» есть возможность подписать Кайри Ирвинга.

Однако инсайдер также отметил, что для этого самому игроку нужно отказаться от максимального контракта, а лос-анджелесской команде — расстаться с несколькими игроками.