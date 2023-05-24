Алексей Швед назвал приблизительные сроки восстановления
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Защитник и лидер московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед рассказал о примерных сроках восстановления после травм, полученных во время нападения.
1 мая на Алексея Шведа напали четверо мужчин рядом с одним из ресторанов в центре Москвы и избили баскетболиста, который в результате попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга.
«Чувствую себя лучше. На самом деле всё хорошо. Полежал в больнице и уже спокойно себя ощущаю. Пока без тренировок. Приблизительные сроки восстановления — месяц. Контракт? Сейчас над этим работает мой агент. Есть определённое понимание того, что может быть», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».
Баскетболист был выписан из больницы 9 мая.
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