Алексей Швед назвал приблизительные сроки восстановления

Защитник и лидер московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед рассказал о примерных сроках восстановления после травм, полученных во время нападения.

1 мая на Алексея Шведа напали четверо мужчин рядом с одним из ресторанов в центре Москвы и избили баскетболиста, который в результате попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

«Чувствую себя лучше. На самом деле всё хорошо. Полежал в больнице и уже спокойно себя ощущаю. Пока без тренировок. Приблизительные сроки восстановления — месяц. Контракт? Сейчас над этим работает мой агент. Есть определённое понимание того, что может быть», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

Баскетболист был выписан из больницы 9 мая.