Алексей Швед сделал заявление по поводу продолжения карьеры

Защитник и лидер баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, в начале мая попавший в больницу после избиения хулиганами возле одного из столичных ресторанов, высказался по поводу продолжения карьеры.

«Чувствую себя нормально. Рад быть на матче. Как игрок вернусь на паркет уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — приводит слова Шведа ТАСС.

Напомним, в результате нападения у Шведа был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.

Ранее главного подозреваемого в нападении на игрока задержали в аэропорту. Другие подозреваемые также не смогли скрыться от правоохранительных органов. Баскетболиста выписали из больницы 9 мая.