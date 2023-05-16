Алексей Швед сделал заявление по поводу продолжения карьеры
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Защитник и лидер баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, в начале мая попавший в больницу после избиения хулиганами возле одного из столичных ресторанов, высказался по поводу продолжения карьеры.
«Чувствую себя нормально. Рад быть на матче. Как игрок вернусь на паркет уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — приводит слова Шведа ТАСС.
Напомним, в результате нападения у Шведа был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.
Ранее главного подозреваемого в нападении на игрока задержали в аэропорту. Другие подозреваемые также не смогли скрыться от правоохранительных органов. Баскетболиста выписали из больницы 9 мая.
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