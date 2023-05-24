В «Локомотиве-Кубань» ответили на вопрос о переезде в город с более доступной логистикой
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Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев ответил на вопрос по поводу вариантов переезда клуба в город с более доступной логистикой. По словам Ведищева, такая возможность клубом не рассматривалась.
«Такие варианты не рассматривались. Мы играем для болельщиков, в Краснодаре любят клуб, на наши игры приходят тысячи болельщиков. Сложная логистика и тяжёлые переезды закалили дух команды, сплотили игроков. Ребята получили возможность лучше узнать друг друга. Нет худа без добра», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ краснодарский клуб вышел в финал, где уступил казанскому УНИКСу. В полуфинале «Локомотив-Кубань» победил ЦСКА.
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