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В «Локомотиве-Кубань» ответили на вопрос о переезде в город с более доступной логистикой

В «Локомотиве-Кубань» ответили на вопрос о переезде в город с более доступной логистикой
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Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев ответил на вопрос по поводу вариантов переезда клуба в город с более доступной логистикой. По словам Ведищева, такая возможность клубом не рассматривалась.

«Такие варианты не рассматривались. Мы играем для болельщиков, в Краснодаре любят клуб, на наши игры приходят тысячи болельщиков. Сложная логистика и тяжёлые переезды закалили дух команды, сплотили игроков. Ребята получили возможность лучше узнать друг друга. Нет худа без добра», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ краснодарский клуб вышел в финал, где уступил казанскому УНИКСу. В полуфинале «Локомотив-Кубань» победил ЦСКА.

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