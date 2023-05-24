«Эта команда способна выиграть чемпионат в ближайшие годы». Ведищев подвёл итоги сезона

«Локомотив-Кубань» уступил в финальной серии УНИКСу, но всё равно для многих остался главной сенсацией прошедшего сезона Единой лиги ВТБ. Мощная пробуксовка на старте, казалось, не сулила главному тренеру Александру Секуличу ничего хорошего, а повышенное внимание к молодым игрокам зачастую становилось дополнительным препятствием.

Но благодаря решительной смене почти всего иностранного легиона кубанцы сильно прибавили и накатили на финиш регулярки, остановившись на пятой строчке. Даже в четвертьфинальной серии с «Нижним Новгородом» краснодарская команда не была фаворитом. Но именно против жёсткой обороны имени Зорана Лукича закалялся характер будущего финалиста, обыгравшего великий и могучий ЦСКА в семи матчах!

Однако первый вопрос президенту «Локо» Андрею Ведищеву был задан уже даже не про прошлый сезон, а про будущий.

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

— Андрей Владимирович, финал вроде бы закончился недавно, а уже появились первые трансферные новости: «Локо» переподписал контракты с Андреем Мартюком и Джейленом Бэрфордом. Как прокомментируете их?

— Эти переподписания — важная часть селекции уже следующего сезона. Бэрфорд и Мартюк — наши лидеры. В этом сезоне они доказали, что могут играть на самом высоком уровне. Считаю, что это успех и удача, что нам удалось их сохранить в составе. Рад этому факту.

— Перед сезоном команде ставилась задача — выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Получается, выполнить её получилось. Но кажется, что вы сейчас скорее разочарованы поражением в финале.

— Наверное, пока разочарования от поражения в финале действительно больше. Как принято: если ты играешь в финале, то хочешь его выиграть. Тем более эти матчи ещё очень свежи в памяти. Но сезон, на мой взгляд, очень успешный. Мы сделали большой задел на будущее. И для себя поняли, что на правильном пути. Фундамент больших результатов, думаю, заложен, а серебро Единой лиги ВТБ — это больше, чем мы ждали. Особенно учитывая, как выступали в регулярном сезоне и какие были сложности с подписанием игроков. Беря в расчёт всё это, выход в финал — это успех.

— «Локо» своим примером доказал, что можно добиваться высоких результатов, опираясь на своих воспитанников. Как это отразится на клубе? Насколько важно это с точки зрения имиджа?

— Это очень важно. Мы сегодня показали и продолжаем показывать, что ставку на российских игроков можно и нужно делать. И на молодых в том числе. А может быть, и в первую очередь. Рад, что ребята справились с давлением, проявили волю к победе. Сами для себя поняли, что они способны на многое. Думаю, эта команда способна выиграть чемпионат в ближайшие годы.

— На ваш взгляд, за счёт чего удалось обыграть ЦСКА? Во всей серии и конкретно в седьмом матче.

— За счёт командной игры. За счёт характера. Очень сложная серия была, семиматчевая. Мы посчитали, что за месяц сыграли 12 игр. Учитывая нашу логистику, нагрузка серьёзная. Конечно, где-то были чуть удачливее. Мы смогли сломать стереотипы. В принципе, нет команд, которых ты не можешь обыграть. Всё зависит от твоей готовности и ментальности.

— Чего не хватило команде против УНИКСа?

— Мы, конечно, сделали несколько ошибок… тактических, может, даже где-то. Во второй игре было «+10» в середине четвёртой четверти. Практически выигранный матч. Поражение получилось чувствительным, подломило нас немного. Но основным фактором, я лично считаю, стала травма Окаро Уайта. В это время мы вели по ходу заключительной четверти. Решающие четыре минуты он не играет и пропускает следующую встречу полностью. После этого мы где-то ментально подломились.

Игроки «Локо» Крис Хортон и Дмитрий Узинский против Каспера Уэйра Фото: Единая лига ВТБ

— В этом плей-офф, кажется, каждый игрок «Локо» получил какое-то повреждение. Уайту и Узинскому выбивали зубы, Щербенёву зашивали щеку. Это ведь тоже сказалось на командной «химии»?

— Это действительно важно. Это говорит о характере ребят, их желании выигрывать в любом случае.

— Как вы оцениваете первую часть сезона, когда команда была нестабильна в плане результатов и пришлось менять двух легионеров?

— Я предполагал, что молодые игроки должны были осознать и прочувствовать, что им придётся брать на себя ответственность за результат, а не только подыгрывать легионерам, как это было раньше. Нестабильность была связана с получением этого опыта и понимания своей роли на площадке.

Что касается легионеров, мы посчитали, что они недостаточно помогают нам в достижении наших целей, не соответствуют нашим требованиям.

— Насколько, на ваш взгляд, нынешний состав может сохраниться?

— Мы хотим сохранить весь состав, который на сегодня есть. Получится или нет — будет ясно в ближайшие несколько недель. Но, в принципе, у главного тренера и клуба есть желание сохранить состав, добавив одного-двух новичков, которые усилят команду.

— Как оцените работу главного тренера?

— Оценивать работу главного тренера просто, смотря на табло. Если твоя команда играет в финале и во всех матчах имеет шанс до последних секунд — это говорит о том, что работа была очень качественная. Работу тренера оцениваю как отличную.

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Секулич Фото: Единая лига ВТБ

— Почему вы выбрали Александра Секулича? В чём его сильные стороны?

— У каждого тренера есть набор сильных качеств. Если тренер высокого уровня, то он должен быть и психологом, и тактиком, и коммуникатором в какой-то мере. У Саши много сильных сторон. Он отлично взаимодействует с ребятами. Много общается индивидуально. Он молодой тренер, имеющий талантом и обладающий перспективой.

— Новый формат регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ получился зрелищным для представителей СМИ и болельщиков. Вы разделяете эту точку зрения?

— Мне кажется, это отличный формат. Чемпионат получился ровным, интересным. Единственное — может, где-то не хватало количества игр. Но в целом получился классный чемпионат с интригой, неопределённостью. Единственным клубом без поражений до определённого момента был ЦСКА. Формат с двумя кругами и двумя шестёрками, наверное, идеален для сегодняшней ситуации.

— Рассматривались варианты о переезде (хотя бы на несколько матчей) клуба в город с более доступной логистикой? Всë-таки добираться до Краснодара очень непросто.

— Такие варианты не рассматривались. Мы играем для болельщиков, в Краснодаре любят клуб, на наши игры приходят тысячи болельщиков.

Сложная логистика и тяжёлые переезды закалили дух команды, сплотили игроков. Ребята получили возможность друг друга лучше узнать. Нет худа без добра.

Игроки «Локо» во время матча плей-офф с ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

— Когда на паркет в финальной серии лиги ВТБ одновременно выходят Щербенёв, Мартюк, Ведищев, Емченко — это можно назвать вашей сбывшейся мечтой?

— К сожалению, не так часто они выходили все вместе, как мне бы хотелось.

Да, можно сказать, что это мечта. Верю в ребят. Надеюсь, в следующем сезоне они выйдут в этом составе и не потеряются на площадке. Верю, что они с потенциалом и характером, надеюсь, будут только развиваться, прибавлять, и мы сможем стать чемпионами.

— Совсем скоро состоится совет лиги, где будут обсуждаться вопросы о расширении турнира. Как вы смотрите на увеличение количества команд в Единой лиге ВТБ?

— Это будет оправдано в любом случае. Такое решение точно добавит количество матчей. Главное, чтобы эти команды были укомплектованы в соответствии с уровнем лиги. Чтобы это не были проходные матчи с большой разницей. А что касается 13 или 14 команд, то я вообще за 16 команд-участниц лиги. Ещё раз повторю: главное, чтобы они были хорошо укомплектованы.

— Стал ли для вас сюрпризом резкий прогресс молодых игроков? Емченко и Щербенёв в плей-офф по-настоящему расцвели.

— Для меня это сюрпризом не стало точно. Верил в ребят и думаю, что они способны на большее. То, что у них пока не получается играть ровно всегда — это, наверное, в силу неопытности в какой-то мере и из-за большого желания.

— Ещё одно большое событие для вашего клуба — открытие большого тренировочного центра для молодёжных команд. Символично, что первое чемпионство молодёжной лиги ВТБ было завоёвано на новой арене. Что это значит для вас?

— Открытие центра и его работа сильно помогали в подготовке команд к сезону. Восстановление, питание — теперь у нас есть возможность делать это на другом уровне. МТЦ — один из лучших объектов в стране с точки зрения подготовки резерва. Я думаю, что это только первый шаг.