Ведищев: верю, что в следующем сезоне Щербенёв, Мартюк, Ведищев и Емченко не потеряются

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев признался, что одновременный выход на паркет Александра Щербенёва, Андрея Мартюка, Захара Ведищева и Владислава Емченко можно назвать его сбывшейся мечтой.

«Можно ли назвать сбывшейся мечтой одновременный выход на паркет в финальной серии лиги ВТБ Щербенёва, Мартюка, Ведищева и Емченко? К сожалению, нет так часто они выходили все вместе, как мне бы хотелось. Да, можно сказать, что это мечта. Верю в ребят.

Надеюсь, что в следующем сезоне они выйдут в этом составе и не потеряются на площадке. Верю, что они с потенциалом и характером, надеюсь, что будут только развиваться, прибавлять, и мы сможем стать чемпионами», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.