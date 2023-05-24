Ведищев: верю, что в следующем сезоне Щербенёв, Мартюк, Ведищев и Емченко не потеряются

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев признался, что одновременный выход на паркет Александра Щербенёва, Андрея Мартюка, Захара Ведищева и Владислава Емченко можно назвать его сбывшейся мечтой.
«Можно ли назвать сбывшейся мечтой одновременный выход на паркет в финальной серии лиги ВТБ Щербенёва, Мартюка, Ведищева и Емченко? К сожалению, нет так часто они выходили все вместе, как мне бы хотелось. Да, можно сказать, что это мечта. Верю в ребят.
Надеюсь, что в следующем сезоне они выйдут в этом составе и не потеряются на площадке. Верю, что они с потенциалом и характером, надеюсь, что будут только развиваться, прибавлять, и мы сможем стать чемпионами», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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