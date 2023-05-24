Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Иванов назвал команду ЕЛ ВТБ, с которой могут брать пример «Уралмаш» и «Руна»

Сергей Иванов назвал команду ЕЛ ВТБ, с которой могут брать пример «Уралмаш» и «Руна»
Комментарии

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал присоединение к турниру двух новых команд: екатеринбургского «Уралмаша» и московской «Руны». Состав участников Единой лиги ВТБ они пополнят в следующем сезоне соревнований.

«В новом сезоне Единую лигу ВТБ пополнят два клуба, и у них есть отличный ориентир перед глазами. МБА в дебютный год продемонстрировала отличные результаты, заняла место в шестёрке, обеспечила себе плей-офф. Так что «Уралмашу» и «Руне» есть с кого брать пример», — сказал Иванов в ходе общения с журналистами.

Напомним, в прошлом сезоне «Руна» и «Уралмаш» встречались в финальной серии Суперлиги. Её победителем стал клуб из Екатеринбурга. «Уралмаш» выиграл серию со счётом 3-0.

Материалы по теме
«Уралмаш» и «Руна» стали новыми участниками Единой Лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023