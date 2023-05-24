Патрик Беверли оценил вероятность возвращения Джеймса Хардена в «Хьюстон»

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли высказал мнение, что существует высокая вероятность возвращения разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Хьюстон Рокетс».

«Какова вероятность, что Джеймс Харден вернётся в «Хьюстон», и есть ли шанс, что там мы с ним воссоединимся? Вероятность этого очень высока», — сказал Беверли в Pat Bev Podcast.

Харден выступал в «Рокетс» с 2012 по 2021 год, после чего перешёл в «Бруклин Нетс». Беверли играл в «Хьюстоне» с 2013 по 2017 год.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

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