«Выпьем пивка». Джимми Батлер – после первого поражения в серии с «Бостоном»

Звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что после поражения в четвёртом матче в рамках финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (99:116, 3-1 в серии) постарается отвлечься от результата, чтобы потом сосредоточиться на следующей игре.

«Мы немного послушаем музыку, выпьем пивка или вина. Не думаю, что всё время нужно сосредотачиваться на баскетболе. Порой необходимо немного отвлекаться от игры», — сказал Батлер на пресс-конференции.

Следующий матч между «Хит» и «Селтикс» пройдёт в Бостоне. Серия будет продолжаться до четырёх побед. Победитель противостояния выйдет в финал Национальной баскетбольной ассоциации.

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