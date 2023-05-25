Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генеральный менеджер «Клипперс» стал президентом «Вашингтона»

Генеральный менеджер «Клипперс» стал президентом «Вашингтона»
Комментарии

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Клипперс» Майкл Уингер покинул свою должность, чтобы стать президентом компании Monumental Basketball, которая позволяет ему управлять «Вашингтон Уизардс», командой из Лиги развития НБА, а также клубом в женской НБА.

Уингер работал в «Клипперс» с 2017 года и помогал выстраивать новый облик команды при владельце Стиве Баллмере. Именно в эту эпоху в команду перешли звёзды НБА Кавай Леонард и Пол Джордж. В итоге в сезоне-2020/2021 команде удалось достичь первого в истории финала Западной конференции.

«Вашингтон» нуждается в смене курса, снова не попав в плей-офф по итогам нынешнего регулярного сезона.

На вакансию президента также претендовал легенда московского ЦСКА Траджан Лэнгдон.

Материалы по теме
Тайрон Лю и «Клипперс» провели встречу с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023