Генеральный менеджер «Клипперс» стал президентом «Вашингтона»
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Клипперс» Майкл Уингер покинул свою должность, чтобы стать президентом компании Monumental Basketball, которая позволяет ему управлять «Вашингтон Уизардс», командой из Лиги развития НБА, а также клубом в женской НБА.
Уингер работал в «Клипперс» с 2017 года и помогал выстраивать новый облик команды при владельце Стиве Баллмере. Именно в эту эпоху в команду перешли звёзды НБА Кавай Леонард и Пол Джордж. В итоге в сезоне-2020/2021 команде удалось достичь первого в истории финала Западной конференции.
«Вашингтон» нуждается в смене курса, снова не попав в плей-офф по итогам нынешнего регулярного сезона.
На вакансию президента также претендовал легенда московского ЦСКА Траджан Лэнгдон.
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