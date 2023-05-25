Яо Мин покинул пост главы китайской ассоциации баскетбола
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Бывший игрок НБА и легенда китайского баскетбола Яо Мин покинул пост президента китайской ассоциации баскетбола.
На сайте ассоциации появилось сообщение, в котором Яо поблагодарили за его работу. В нём не указывалась причина его ухода. Было сказано только то, что совет директоров решил, что пришло время для нового руководства.
В последние годы местную главную лигу преследуют обвинения в коррупции. Две команды были исключены из плей-офф чемпионата в прошлом месяце после того, как были уличены в неспортивном поведении.
Мин восемь раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА. Из-за травм спортсмену пришлось рано завершить карьеру. В последние годы его беспокоило состояние левой ступни. «Хьюстон» изъял из обращения его игровой номер в 2017 году.
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