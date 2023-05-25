Джеймс Томпсон покинул «Енисей»

Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о том, что американский центровой Джеймс Томпсон покинул команду.

До перехода в красноярский клуб Томпсон играл в израильском чемпионате, выступая за «Хапоэль Хайфа». В декабре 2021 27-летний центровой подписал контракт с «Енисеем».

«Джеймс Томпсон присоединился к красноярскому «Енисею» в декабре 2021 года и стал одним из лидеров команды. Клуб благодарит баскетболиста и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении команды.

В конце апреля баскетболист заключил краткосрочный контракт с французским «Шоле». Сейчас его команда играет в плей-офф чемпионата Франции против «Метрополитана» Вембаньямы (1-1).