Монти Уильямс отказался возглавлять «Детройт», несмотря на щедрое предложение

Монти Уильямс, ранее возглавлявший «Финикс Санз», отклонил крупное денежное предложение от «Детройт Пистонс». Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн.

Напомним, Уильямс тренировал аризонскую команду с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он смог вывести «Финикс» в финал, где уступил лишь «Милуоки Бакс», проиграв четыре матча подряд после двух побед.

В прошлом сезоне «Санз» закончили сезон в первом раунде, разгромно проиграв «Даллас Маверикс» в седьмом матче серии. В нынешнем году «Финикс» вылетел на стадии второго раунда, уступив в серии «Денверу» со счётом 2-4.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, что непосредственно решение об увольнении 51-летнего специалиста принимал владелец «Санз» Мэтью Ишбия.