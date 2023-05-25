Монти Уильямс отказался возглавлять «Детройт», несмотря на щедрое предложение
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Монти Уильямс, ранее возглавлявший «Финикс Санз», отклонил крупное денежное предложение от «Детройт Пистонс». Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн.
Напомним, Уильямс тренировал аризонскую команду с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он смог вывести «Финикс» в финал, где уступил лишь «Милуоки Бакс», проиграв четыре матча подряд после двух побед.
В прошлом сезоне «Санз» закончили сезон в первом раунде, разгромно проиграв «Даллас Маверикс» в седьмом матче серии. В нынешнем году «Финикс» вылетел на стадии второго раунда, уступив в серии «Денверу» со счётом 2-4.
Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, что непосредственно решение об увольнении 51-летнего специалиста принимал владелец «Санз» Мэтью Ишбия.
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