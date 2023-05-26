Эксперт объяснил, почему «Денвер» редко обсуждается в СМИ

Эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс рассказал, почему «Денвер Наггетс» редко становится объектом обсуждения в СМИ, после соответствующего заявления главного тренера «Денвера» Майка Мэлоуна.

«Карта, которую заигрывает «Денвер Наггетс», — это слова о том, что якобы «никто не говорит о нас, «Наггетс» не очень-то интересны». Они просто не та команда, о которой можно говорить постоянно, и уж тем более писать», — сказал Мэнникс в эфире программы Rich Eisen Show.

Напомним, Мэлоун после второго матча финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» заявил, что все предпочли говорить о «Лейкерс», об их корректировках, но при этом никто не говорил об историческом выступлении Николы Йокича в первой игре.