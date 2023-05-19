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Мэлоун: никто не говорит об историческом выступлении Йокича

Мэлоун: никто не говорит об историческом выступлении Йокича
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался о второй подряд победе над «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии.

«Мы выиграли в первом матче, но все предпочли говорить о «Лейкерс», об их корректировках. Это было своего рода национальной идеей. Но при этом никто не говорил об историческом выступлении Николы Йокича. Никто. Сейчас у него 13 трипл-даблов — третий за всё время.

То, что он делает, просто невероятно. Вы не говорили про Йокича, только про «Лейкерс». Теперь зарубите это себе на носу и посмотрите на счёт в серии — мы ведём 2-0», – сказал Мэлоун на пресс-конференции.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 37 очков и совершил 10 подборов.

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